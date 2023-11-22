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Озвучены победители II тура конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2023
фото: Нотариальная палата Севастополя

Озвучены победители II тура конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2023

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:08 22.11.2023

16 ноября прошла защита конкурсантов во II туре VII конкурса «Профессиональный юрист».

После подсчёта баллов за выполнение конкурсных заданий, стали известны имена победителей и финалистов конкурса.

По итогам второго тура в финал вышли:

Гражданско-правовая специализация:

  • Агапова Ирина Владимировна
  • Кильбаух Роман Александрович
  • Миткевич Виктория Николаевна
  • Юсупова Алиса Александровна

Уголовно-правовая специализация:

  • Курдюкова Наталья Евгеньевна
  • Михайлова Анастасия Дмитриевна
  • Тимофеев Антон Алексеевич
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Государственно-правовая специализация:

  • Каледина Юлия Максимовна
  • Копцев Максим Вячеславович
  • Хмиль Ирина Владимировна

Мы поздравляем финалистов и желаем удачи в последнем этапе конкурса! Приглашаем на финальный тур, где конкурсанты смогут защитить свои работы и станут известны имена победителей.

Финал

3 тур (финальный) — 23 ноября 2023 года в СевГУ (ул. Университетская, 33).

источник: Нотариальная палата Севастополя

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