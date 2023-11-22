Озвучены победители II тура конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2023

16 ноября прошла защита конкурсантов во II туре VII конкурса «Профессиональный юрист».

После подсчёта баллов за выполнение конкурсных заданий, стали известны имена победителей и финалистов конкурса.

По итогам второго тура в финал вышли:

Гражданско-правовая специализация:

Агапова Ирина Владимировна

Кильбаух Роман Александрович

Миткевич Виктория Николаевна

Юсупова Алиса Александровна

Уголовно-правовая специализация:

Курдюкова Наталья Евгеньевна

Михайлова Анастасия Дмитриевна

Тимофеев Антон Алексеевич

Государственно-правовая специализация:

Каледина Юлия Максимовна

Копцев Максим Вячеславович

Хмиль Ирина Владимировна

Мы поздравляем финалистов и желаем удачи в последнем этапе конкурса! Приглашаем на финальный тур, где конкурсанты смогут защитить свои работы и станут известны имена победителей.

Финал

3 тур (финальный) — 23 ноября 2023 года в СевГУ (ул. Университетская, 33).

источник: Нотариальная палата Севастополя