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Озвучены сроки завершения реставрацию здания Романовской гимназии в Керчи

Озвучены сроки завершения реставрации здания Романовской гимназии в Керчи

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:17 17.02.2022

Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание женской Романовской гимназии» в Керчи ведутся в рамках  государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Реставрацию планируют завершить в 2022 году.

Уже произведены расчистка фасадов, работы по демонтажу внутренних стен, перегородок, полов. Ведутся мероприятия по монтажу наружных инженерных сетей, усилению фундаментов и новых проемов, устройству полов, стен. В соответствии с контрактом будет усилен и полностью отреставрирован фундамент, заменены инженерные сети, внутренние перекрытия, деревянные конструкции крыши и кровельного покрытия, установлены часы на главной башне, восстановлен утраченный купол, шпиль и флюгер, фрагменты колонн, карнизов и орнаментов, сделана декоративная подсветка здания, а также благоустроена прилегающая территория, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

СПРАВКА.   Здание женской Романовской гимназии датируется серединой XIX века. По имеющимся сведениям, архитекторы — Курусков и Красовский. В 1913 году в России отмечалось триста лет правящей династии, в честь чего школа получила название «Романовская». После революции стала обычной школой. Позже учебному заведению было присвоено имя писателя и публициста В.Г. Короленко. В 1989 году ученики школы снова стали гимназистами. В последние годы в здании располагалась Керченская гимназия №2 имени В.Г. Короленко.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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