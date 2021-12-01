Память жива: в Евпатории чествовали участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

30 ноября в Крыму отмечается День чествования участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. В Евпатории — в музее героев Чернобыля «Звезда Полынь» — прошла церемония награждения участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Грамоты и благодарности от руководства города чернобыльцам вручили ВРИО главы муниципального образования — председателя Евпаторийского городского совета Эммилия Леонова и глава администрации города Евпатории Роман Тихончук.

Именно люди ценной невероятных усилий и собственного здоровья предотвратили развитие катастрофы и сдержали распространение радиации. Работа ликвидаторов – это свидетельство мужества и героизма мирного времени, самая масштабная экологическая катастрофа была побеждена благодаря неимоверным усилиям обычных людей, — цитирует пресс-служба администрации Евпатории Эммилию Леонову.

В свою очередь Роман Тихончук отметил, что сегодня мы отдаем дань уважениям настоящим героям – людям, которые не задумываясь бросились на защиту Родины в тот момент, когда она в этом нуждалась.

Благодаря их самозабвенному поступку в кратчайшие сроки авария на Чернобыльской АЭС была взята под контроль. Мы помним подвиг ликвидаторов, мы гордимся своими земляками и будем всегда чтить память тех, кого уже нет с нами, — заявил чиновник.

Памятные мероприятия прошли и в сквере героев Чернобыля. Евпаторийцы собрались, чтобы вспомнить трагедию, которая произошла 26 апреля 1986 года, и почтить память всех погибших в результате катастрофы.

После минуты молчания к памятнику жертвам Чернобыля горожане возложили цветы.

Справка: 30 ноября 1986 года был введен в эксплуатацию объект «Укрытие», сооруженный над разрушенным аварией четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации г. Евпатории