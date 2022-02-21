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Памяти Героя Великой Отечественной. В Крыму скончался заслуженный ветеран Владимир Ильич Новохатский

Памяти Героя Великой Отечественной. В Крыму скончался заслуженный ветеран Владимир Ильич Новохатский

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 21.02.2022

В Крыму ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ильич Новохатский.

Владимир Ильич родился 21 ноября 1925 года в Краснодарском крае. В 1943-м году попал на 1-й Украинский фронт. Свой первый бой принял в составе 3-й Гвардейской танковой армии. Во время войны был ранен. Награжден орденами «Отечественной войны», «Красной Звезды», «Славы» III степени, «За мужество», медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Заслуженный ветеран войны пользовался настоящим авторитетом, даже в пожилом возрасте вел активную общественную деятельность, работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Это невосполнимая потеря. Владимир Ильич принадлежал к великому поколению победителей, мужественно сражался на фронтах, внес достойный вклад в Великую Победу, в развитие Крыма, в патриотическое воспитание молодежи… Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Ильича, скорблю вместе с вами. Светлая память о герое, о замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, — говорится в тексте соболезнования Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

 

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