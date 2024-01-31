Памяти павших – во имя живых. В Красногвардейском районе открыли мемориальную доску земляку — герою СВО

Доска установлена на фасаде школы, где учился морпех-гвардеец.

В Мускатновской школе Красногвардейского района открыли мемориальную памятную доску ефрейтору 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Владимиру Лейченко, героически погибшему в 2023 году при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. За отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, он посмертно награждён орденом Мужества.

Заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко, присутствующая на мероприятии, выразила искренние слова соболезнования семье бойца.

Самое высокое предназначение человека – защищать свою землю. Память о нашем герое будет жить вечно, а юное поколение должно воспитываться на таких примерах. Вечная память герою! – сказала парламентарий.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.