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Памяти павших – во имя живых. В Красногвардейском районе открыли мемориальную доску земляку — герою СВО

Памяти павших – во имя живых. В Красногвардейском районе открыли мемориальную доску земляку — герою СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:37 31.01.2024

Доска установлена на фасаде школы, где учился морпех-гвардеец.

В Мускатновской школе Красногвардейского района открыли мемориальную памятную доску ефрейтору 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Владимиру Лейченко, героически погибшему в 2023 году при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. За отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, он посмертно награждён орденом Мужества.

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Памяти павших – во имя живых. В Красногвардейском районе открыли мемориальную доску земляку - герою СВО

Заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко, присутствующая на мероприятии, выразила искренние слова соболезнования семье бойца.

Самое высокое предназначение человека – защищать свою землю. Память о нашем герое будет жить вечно, а юное поколение должно воспитываться на таких примерах. Вечная память герою! – сказала парламентарий.

Памяти павших – во имя живых. В Красногвардейском районе открыли мемориальную доску земляку - герою СВО

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

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