Памятка водителю: где именно на автодорогах Крыма установлены «треноги». Актуально на эту неделю

Госавтоинспекция Крыма информирует о размещении передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений на этой неделе.

Симферопольский район:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 627 км. + 850 направление г. Джанкой; а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 684 км + 850 м; а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной, 24 км. + 860 м; а/д Саки – Орловка, 13 км. + 050 м; а/д Дубки – Левадки 6 км. + 100 м; а/д Симферополь – Николаевка 23 км. + 060 м. а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной (с. Укромное);

Бахчисарай и Бахчисарайский район:

а/д Саки – Орловка, 37 км. + 650 м. (с. Вилино);

Алушта:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 691 км; а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 693 км + 400 м; а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110 м;

Сакский район:

а/д Черноморское – Евпатория, 62 км. + 300 м. (с. Колоски); а/д Симферополь – Евпатория, 41 км. + 350м; (с. Орехово) АЗС «АТАН»

Ялта:

а/д Ялта – Севастополь, 3 км. + 100м. (г. Ялта); а/д Ялта – Севастополь, 8 км. + 500м;

Судак:

а/д Грушевка – Судак, 9 км. + 400 м;

Кировский район:

а/д «Таврида – Первомайское» 1 км;

Ленинский район:

а/д Керчь – Чистополье – Новоотрадное, 2 км. + 300 м, с. Октябрьское; а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 413 км. + 100м;

Феодосия:

а/д Белогорск – Феодосия, 58 км. + 950 м.

Отметим, что «треног» на этой неделе немного – всего 20. Такие передвижные комплексы размещаются на дорогах Крыма ежедневно с 8:00 до 18.00.

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