«Парень вытекает!»: как братья-школьники спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку — история из Крыма

Авария, очевидцами которой стали братья, произошла в Евпатории еще 13 сентября. Ребята не растерялись и оказали первую помощь пострадавшему. Илья вызвал «скорую» и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей. За оказание первой помощи в ДТП семиклассникам вручили грамоты от крымского минздрава, пригласив в Симферополь, в Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Ну, а спасенный ими парень все еще проходит лечение, но уже в амбулаторных условиях.
Ответственное и небезразличное будущее
По словам директора «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергея Олефиренко, эти ребята показали пример, как должны действовать настоящие мужчины.
Эти два брата проявили пример гражданского долга и ответственности. Они вернули многим веру в то, что подрастающее поколение не безнадежно, не лишено безразличия. Ведь многие пройдут мимо умирающего человека, думая, что он пьяный. А он может быть добропорядочным гражданином, у которого случился инсульт. Ребята оказались в стрессовой ситуации. И если бы не их действия, то мальчик остался бы как минимум инвалидом, а в худшем случае мог бы и умереть, — сказал Олефиренко, вручая братьям грамоты от министра здравоохранения республики Алексея Натарова.
Сориентироваться в стрессовой ситуации ребятам помогли уроки тактической подготовки. В школе, курсантами которой они являются, работает их отец. По его словам, школа и Центр медицины катастроф, «сделают коллаборацию и совместно будут проводить занятия по тактической медицине».
Не успели испугаться
Немного смущаясь видеокамер и вопросов журналистов, братья рассказывают, как все произошло:
В тот вечер мы гуляли с собакой, видели, как катаются мопедисты, уже собрались домой, но тут услышали звук удара — побежали смотреть и увидели, что парня машина сбила.
Действуя по инструкции, дети осмотрели пострадавшего. Оказалось, что у него была сломана нога, началось массивное кровотечение.
Мы подбежали к этому мальчику. Я его перевернул на бок, потому что у него изо рта шла кровь, нужно было, чтобы он не захлебнулся. Сразу начал вызывать «скорую» и полицию, а мой брат побежал за жгутом, — рассказывает Матвей.
А его брат Илья вспоминает:
Скорая помощь ехала 17 минут. Я им назвал время наложения жгута. Они забрали пострадавшего и уехали. А мы попросили его друзей рассказать родителям о том, что случилось, чтобы они тоже ехали в больницу.
Так все за секунду произошло! Не было времени испугаться. Он еще подлетел высоко. Он машины метров на десять отлетел. Ударился головой о бордюр еще.
Да, у нас его телефон есть, звоним. Он еще лечится, но уже нормально, тик-токи снимает. (Смеются).
Знания, которые спасают жизнь
Тактической медицине мы начали обучать детей с начала СВО, а нашему клубу уже 8 лет, я там старшина. Слежу за порядком и дисциплиной. Переодеть, обуть, обеспечить все материальное состояние — это моя зона ответственности. Мои дети постоянно со мной — они ходят в горы, могут разжечь костер без спичек, оказать первую помощь. И прожить без интернета и гаджетов. И это очень важно сегодня.
Кстати, у Александра, (а теперь и у его сыновей) в кармане всегда найдется жгут. На всякий случай. Ведь главное — остановить кровь, чтобы человек не «вытек».
