Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | «Парень вытекает!»: как братья-школьники спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку — история из Крыма
Новости Республики
"Парень вытекает!": как братья-школьники спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку - история из Крыма
фото: скрин видео РИА Новости Крым

«Парень вытекает!»: как братья-школьники спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку — история из Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 15:56 27.11.2025

В тот вечер я был на выезде. Так они мне позвонили и говорят: «Папа, ты только не ругайся, но мы у тебя жгут взяли. У нас во дворе мопедиста сбили. Парень вытекает, его спасать надо. Представляете? Так и выразились, как принято у военных — вытекает, — вспоминает Александр Бебик, отец 13-летних двойняшек Ильи и Матвея из Евпатории, которые спасли от смерти попавшего в ДТП подростка.

Авария, очевидцами которой стали братья, произошла в Евпатории еще 13 сентября. Ребята не растерялись и оказали первую помощь пострадавшему. Илья вызвал «скорую» и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей. За оказание первой помощи в ДТП семиклассникам вручили грамоты от крымского минздрава, пригласив в Симферополь, в Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Ну, а спасенный ими парень все еще проходит лечение, но уже в амбулаторных условиях.

Ответственное и небезразличное будущее

По словам директора «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергея Олефиренко, эти ребята показали пример, как должны действовать настоящие мужчины.

Эти два брата проявили пример гражданского долга и ответственности. Они вернули многим веру в то, что подрастающее поколение не безнадежно, не лишено безразличия. Ведь многие пройдут мимо умирающего человека, думая, что он пьяный. А он может быть добропорядочным гражданином, у которого случился инсульт. Ребята оказались в стрессовой ситуации. И если бы не их действия, то мальчик остался бы как минимум инвалидом, а в худшем случае мог бы и умереть, — сказал Олефиренко, вручая братьям грамоты от министра здравоохранения республики Алексея Натарова.

Сориентироваться в стрессовой ситуации ребятам помогли уроки тактической подготовки. В школе, курсантами которой они являются, работает их отец. По его словам, школа и Центр медицины катастроф, «сделают коллаборацию и совместно будут проводить занятия по тактической медицине».

Не успели испугаться

Немного смущаясь видеокамер и вопросов журналистов, братья рассказывают, как все произошло:

В тот вечер мы гуляли с собакой, видели, как катаются мопедисты, уже собрались домой, но тут услышали звук удара — побежали смотреть и увидели, что парня машина сбила.

Действуя по инструкции, дети осмотрели пострадавшего. Оказалось, что у него была сломана нога, началось массивное кровотечение.

Мы подбежали к этому мальчику. Я его перевернул на бок, потому что у него изо рта шла кровь, нужно было, чтобы он не захлебнулся. Сразу начал вызывать «скорую» и полицию, а мой брат побежал за жгутом, — рассказывает Матвей.

А его брат Илья вспоминает:

Скорая помощь ехала 17 минут. Я им назвал время наложения жгута. Они забрали пострадавшего и уехали. А мы попросили его друзей рассказать родителям о том, что случилось, чтобы они тоже ехали в больницу.

— Неужели не было страшно?
Так все за секунду произошло! Не было времени испугаться. Он еще подлетел высоко. Он машины метров на десять отлетел. Ударился головой о  бордюр еще.
— А с пострадавшим общаетесь?
Да, у нас его телефон есть, звоним. Он еще лечится, но уже нормально, тик-токи снимает. (Смеются).

Знания, которые спасают жизнь

Отец двойняшек время от времени просит их не зазнаваться от внимания журналистов, не думать, что они сделали какой-то уж слишком героический поступок. Он работает инструктором на курсах тактической подготовки, является бойцом одного из подразделений «Барс-Крым» — охраняет родную землю и тоже спасает жизни. Его сыновья пока еще задумываются о получении военных специальностей в будущем.
Александр, почему вы решили своих детей обучать тактической медицине?

Тактической медицине мы начали обучать детей с начала СВО, а нашему клубу уже 8 лет, я там старшина. Слежу за порядком и дисциплиной. Переодеть, обуть, обеспечить все материальное состояние — это моя зона ответственности. Мои дети постоянно со мной — они ходят в горы, могут разжечь костер без спичек, оказать первую помощь. И прожить без интернета и гаджетов. И это очень важно сегодня.

Кстати, у Александра, (а теперь и у его сыновей) в кармане всегда найдется жгут. На всякий случай. Ведь главное — остановить кровь, чтобы человек не «вытек».

Узнайте больше:  В Скадовскую епархию доставили очередной гуманитарный груз из Крыма
источник: РИА Новости Крым (автор — Ирина Мезенцева)
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.