Парк ГУП РК «Крымавтодор» пополнился новой дорожно-строительной техникой
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Парк ГУП РК «Крымавтодор» пополнился новой дорожно-строительной техникой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 24.12.2025

Глава Республики Крым пообщался с коллективом ГУП РК «Крымавтодор» и осмотрел обновленный парк специализированной техники. В рамках прямой закупки и программы лизинга предприятие получило 20 комбинированных дорожных машин КамАЗ различных модификаций, 8 дорожных самоходных катков, 8 экскаваторов-погрузчиков, 6 фронтальных погрузчиков. Сергей Аксёнов выразил уверенность, что новая техника позволит сотрудникам предприятия повысить эффективность проводимых работ по всем направлениям.

Не могу не отметить, что качество работы, профессионализм и мастерство специалистов «Крымавтодора» постоянно растет. Благодарю директора предприятия Максима Васильевича Демина и весь коллектив за усовершенствование и развитие автомобильных дорог Крыма, за своевременную реакцию на обращения граждан. В 2026 году на ремонт и содержание улично-дорожной сети «Крымавтодор» получит более 6 млрд рублей. Данного объема средств достаточно на проведение ямочного ремонта, установку дорожных знаков, светофоров и остановок, нанесение разметки и другие задачи. Напомню, что в ведении предприятия находится 15 тыс. километров крымских дорог, – сказал Глава республики.

В свою очередь, директор ГУП РК «Крымавтодор» Максим Демин сообщил, что получаемая сегодня новая техника выйдет на улицы и дороги республики уже в январе.

Всего приобретено 42 единицы техники, в том числе для обработки дорог жидкими реагентами, очистки от снега и льда. Эти же машины можно использовать летом для мойки барьерных ограждений и дорожного покрытия, для перевозки сыпучих материалов. То есть техника будет задействована круглый год и днем, и ночью. Кроме того, парк техники пополнился экскаваторами-погрузчиками для устройства тротуаров, работы на дорогах с гравийным покрытием, а также поступили современные катки для уплотнения асфальтобетонных смесей при ямочном ремонте, при устройстве слоев основания дорожных одежд, – поделился директор «Крымавтодора».

Максим Демин акцентировал востребованность новой техники, особенно с учетом увеличения штата сотрудников предприятия.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

