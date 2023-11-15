«ПАРК Лиги Крыма» сезона-2023/24: состоялась жеребьевка футзальной для команд второго дивизиона

Во вторник, 14 ноября, в Давидовке (Симферополь) на базе футбольного манежа Football Simf состоялась жеребьевка футзальной «ПАРК Лиги Крыма» сезона-2023/24 для команд второго дивизиона.

На данный момент, сообщает «Крымский спорт», изъявили желание принять участие в турнире 36 коллективов, которые, согласно жребию, распределены на четыре группы (по 9 в каждой):

Группа А: МФК «Триад-SOAK», РДКБ, «Технолидер», «Дом природы», РНКБ-2, ГУ МЧС, «Сатурн», Bifa (все – Симферополь), «Правда-Гришино» (Правда/Гришино, Первомайский район).

МФК «Триад-SOAK», РДКБ, «Технолидер», «Дом природы», РНКБ-2, ГУ МЧС, «Сатурн», Bifa (все – Симферополь), «Правда-Гришино» (Правда/Гришино, Первомайский район). Группа Б: «Евросота», VD Platinum, «Крымтеплокоммунэнерго», «Следственный комитет», «Дакорт», «Ника» (все – Симферополь), «Крымский титан» (Армянск), «Искра» (Гвардейское, Симферопольский район), ФК БГК (Белогорск).

«Евросота», VD Platinum, «Крымтеплокоммунэнерго», «Следственный комитет», «Дакорт», «Ника» (все – Симферополь), «Крымский титан» (Армянск), «Искра» (Гвардейское, Симферопольский район), ФК БГК (Белогорск). Группа В: «Черноморнефтегаз», «Орлан», МФК «Симферополь-2», «Парк», РНКБ-1, «Оникс», МФК «Пять» (все – Симферополь), «Прокуратура» (Республика Крым), «Темп» (Укромное, Симферопольский район).

«Черноморнефтегаз», «Орлан», МФК «Симферополь-2», «Парк», РНКБ-1, «Оникс», МФК «Пять» (все – Симферополь), «Прокуратура» (Республика Крым), «Темп» (Укромное, Симферопольский район). Группа Г: МУП «Гвардеец» (Гвардейское, Симферопольский район), СК «Бахчисарай» (Бахчисарай), КФУ, «Оазис», «Фарт» (все – Симферополь), «Ураган» (Красногвардейское), «Винницкое» (Винницкое, Симферопольский район), «Артек» (Гурзуф), ФГБУ ТЦСКР «Крымский-2» (Алушта).

Вниманию команд, которые по каким-то причинам не успели вовремя подать заявку на участие в турнире! До среды, 22 ноября, есть возможность добавить в каждую из групп еще по одному коллективу. Обращайтесь к координатору Федерации футзала Республики Крым Сергею Черевко (тел.: +7 (978) 824-99-03).

После однокруговых турниров команды, занявшие в своих группах 1-4-е места, сыграют в «Золотом плей-офф» (с 1/8 финала), 5-8-е места, – в «Серебряном плей-офф» (также с 1/8 финала). Остальные команды завершат свои выступления в соревнованиях.

Формат поединков во втором дивизионе: два тайма по 20 минут каждый.

Старт турнира запланирован на 25 ноября.

Календарь матчей второго дивизиона будет опубликован после того, как окончательно сформируются все группы. Расписание матчей стартового тура – на следующей неделе.

источник: «Крымский спорт»