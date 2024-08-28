Парковаться надо с умом. Поучительная история из симферопольского микрорайона «Жигулина роща»

Полиция привлекла к ответственности водителя, перекрывшего движение в симферопольском микрорайоне «Жигулина роща».

Пользователи социальных сетей пожаловались на водителя, который ночью в микрорайоне «Жигулина роща» перекрыл движение, из-за чего не смогла проехать машина скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов к маленькому ребенку с температурой 39,9 градусов, — рассказали в МВД по РК.

В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции Симферопольского района установлена личность водителя. Им оказался 38-летний житель Краснодарского края, в отношении которого был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки на проезжей части, повлекшее за собой создание препятствия для движения других транспортных средств». За данное нарушение водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

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