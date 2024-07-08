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Партии пенсионеров за соцсправедливость Севизбирком отказал в заверении списка кандидатов

Партии пенсионеров за соцсправедливость Севизбирком отказал в заверении списка кандидатов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:55 08.07.2024

Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) приняла решение отказать Региональному отделению Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в городе Севастополь в заверении городского списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением.

Основанием для отказа послужило отсутствие необходимых документов для уведомления о выдвижении городского списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва. Решение принято 6 июля 2024 года на 11-ом заседании СГИК по итогам рассмотрения Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов представленного ранее пакета документов, — сообщили в пресс-службе Севастопольской городской избирательной комиссии. 

 

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