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Пассажирские перевозки в сторону Крыма и новых регионов по дорогам ЛНР ограничены
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Пассажирские перевозки в сторону Крыма и новых регионов по дорогам ЛНР ограничены

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:08 06.06.2026

Врио главы Луганской Народной Республики Юрий Говтвин подписал указ об ограничении пассажирских перевозок по дорогам в сторону Крыма Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает официальный канал администрации главы ДНР в мессенджере в МАКС.

Из-за вооруженной агрессии ВСУ запрещено до особого распоряжения проводить субъектам хозяйствования регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс: Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь (км 518+910 — км 532+255); Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, — говорится в сообщении.

Также запрещено перевозить на автомобильном транспорте группы детей по территории ЛНР, за исключением мероприятий минобрнауки республики.

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Кроме того, запрещается движение всех пригородных поездов. Исключения определяются минтрансом ЛНР.

В целях безопасности рекомендуем жителям не использовать для передвижения автодороги Р-150 и Р-280 «Новороссия», — добавили в администрации.

Внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, в некоторых случаях изменится их маршрут.

источник: РИА Новости Крым 

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