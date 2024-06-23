Патриарх Кирилл и митрополит Тихон выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Севастополе

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с обстрелом Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли и получили увечья многие люди.

Хладнокровная жестокость и поразительный цинизм совершителей террористического акта, приурочивших его к великому православному празднику — дню Святой Троицы, в очередной раз свидетельствуют о бездне духовного и нравственного падения исполнителей и заказчиков преступления, для которых поистине не осталось ничего святого.

Надеюсь, что руководство города, а также представители федеральных органов власти окажут необходимую помощь родным погибших и пострадавших. Со своей стороны, представители Симферопольской епархии Русской Православной Церкви приложат необходимые усилия для духовной поддержки всех нуждающихся в утешении в это трудное время.

Да упокоит Милостивый Господь души невинно убиенных, исцелит раненых и укрепит руки врачей, борющихся ныне за жизни пострадавших, – говорится в обращении Патриарха Кирилла.