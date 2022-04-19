Патриотизм начинается с государственной символики. С 1 сентября во всех школах будут исполнять гимн России

И поднимать триколор.

Исполнение гимна России и поднятие государственного флага в начале каждой учебной недели будут проводиться во всех школах страны с 1 сентября следующего учебного года. Об этом сообщил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага, — заявил Кравцов на первом Всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы.

Министр отметил, что подъем флага стал уже устоявшейся практикой во многих школах. Почин распространили на всю страну. По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. Сергей Кравцов уточнил, что Минпросвещения России планирует в 2022-2023 годах оснастить государственной символикой все школы.

В октябре прошлого года Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину и администрации Президента рассмотреть вопрос об использовании в школах флага, герба и гимна России. 13 апреля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в госпрограмму «Развитие образования». Школы будут обеспечены государственной символикой за счет средств нацпроекта «Образование».