реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Патриотизм начинается с государственной символики. С 1 сентября во всех школах будут исполнять гимн России

crimeapress_news



реклама в крыму


Патриотизм начинается с государственной символики. С 1 сентября во всех школах будут исполнять гимн России
Фото: https://m.36on.ru/news/people/103948-poyavilis-video-s-pervyh-tseremoniy-pod-ema-flaga-rf-v-shkolah-voronezha-i-oblasti

Патриотизм начинается с государственной символики. С 1 сентября во всех школах будут исполнять гимн России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:19 19.04.2022

И поднимать триколор.

Исполнение гимна России и поднятие государственного флага в начале каждой учебной недели будут проводиться во всех школах страны с 1 сентября следующего учебного года. Об этом сообщил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага, — заявил Кравцов на первом Всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы.

Министр отметил, что подъем флага стал уже устоявшейся практикой во многих школах. Почин распространили на всю страну. По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. Сергей Кравцов  уточнил, что Минпросвещения России планирует в 2022-2023 годах оснастить государственной символикой все школы.

Узнайте больше:  В Севастополе простились с разведчиком-десантником Сергеем Бондаренко

В октябре прошлого года Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину и администрации Президента рассмотреть вопрос об использовании в школах флага, герба и гимна России. 13 апреля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в госпрограмму «Развитие образования». Школы будут обеспечены государственной символикой за счет средств нацпроекта «Образование».


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.