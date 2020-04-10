Патрулировать улицы населенных пунктов Крыма будут не только полиция и Росгвардия

К патрулированию в населенных пунктов Крыма привлечены сотрудники частных охранных предприятий. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

У нас работает повышенное количество нарядов, привлечена Рогвардия и частные охранные предприятия. Выявлено семь объектов, которые не должны были работать, по всем составлены материалы. Один объект работал повторно, составлен протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, — рассказал Александр Смаглин.

По его словам, увеличилось количество выявленных на улицах подростков.

Отмечаем большое количество нарушений, связанных с нахождением детей на улице без сопровождения взрослых. По данным фактам было составлено 10 протоколов. 263 пожилых гражданина были выявлены на улицах, им даны предписания, — отметил полицейский.

Уже привычная проблема – нарушающие режим самоизоляции пожилые люди. Им выдаются предписания, пенсионеров патрули провожают домой.

Отметим, что в каждом городе, поселке составы патрулей расширяются. В них принимают участие сотрудники Роспртребнадзора, казаки, самоборонцы, педагоги и родительский актив.