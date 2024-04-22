Печать Direct-to-Film (DTF) — текстильная и рекламная индустрии без этого инструмента не обходятся

Печать Direct-to-Film (DTF) — это метод печати, который используется в графической индустрии, особенно при создании шаблонов для нанесения изображений на текстильные изделия, такие как футболки, поло и другая одежда.

Процесс DTF включает в себя следующие шаги:

печать на специальную пленку : сначала изображение печатается на специальную полимерную пленку с использованием струйного принтера. Пленка обычно имеет специальное покрытие, которое обеспечивает хорошее качество печати и улучшает сцепление с чернилами.

: сначала изображение печатается на специальную полимерную пленку с использованием струйного принтера. Пленка обычно имеет специальное покрытие, которое обеспечивает хорошее качество печати и улучшает сцепление с чернилами. применение термоклеевого слоя : после печати изображения на пленке наносится термоклеевой слой на всю поверхность изображения. Этот слой будет использоваться для прикрепления изображения к текстильной поверхности.

: после печати изображения на пленке наносится термоклеевой слой на всю поверхность изображения. Этот слой будет использоваться для прикрепления изображения к текстильной поверхности. перенос изображения на ткань : после нанесения термоклея на пленку она прессуется на текстильную поверхность при высокой температуре с помощью термопресса или промышленного утюга. Тепловое воздействие активирует термоклей, что позволяет изображению прикрепиться к ткани.

: после нанесения термоклея на пленку она прессуется на текстильную поверхность при высокой температуре с помощью термопресса или промышленного утюга. Тепловое воздействие активирует термоклей, что позволяет изображению прикрепиться к ткани. удаление пленки: после того как изображение перенесено на ткань, пленка снимается, оставляя только изображение на поверхности текстиля.

Преимущества печати DTF включают в себя возможность создания ярких и детализированных изображений, а также способность к печати на различных типах текстиля, включая хлопок, полиэстер и их смеси. Этот метод также обеспечивает хорошую стойкость изображений к стирке и ультрафиолетовому излучению.

Однако следует отметить, что печать DTF требует использования специального оборудования и материалов, что может повлиять на стоимость и доступность этого метода.