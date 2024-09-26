Педагог из Севастополя — участник первого тура заключительного этапа конкурса «Воспитатель года России»

В Московской области, городе Красногорск, проходит первый тур заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Педагоги дошкольных образовательных организаций из 87 регионов Российской Федерации соревнуются за звание «Воспитатель года России». Севастополь представляет победитель регионального этапа Юлия Терновенко, воспитатель детского сада № 132.

В первом туре конкурсанты проведут педагогическое мероприятие для воспитанников детских садов и просветительское занятие для родителей. По их результатам 15 финалистов, набравшие наибольшее количество баллов, станут лауреатами конкурса и пройдут во второй тур.

Я провела занятие с ребятами подготовительной группы на тему «Осень в моём городе». С нетерпением ждала встречи с ними. На конкурсных площадках царит теплая, открытая, дружеская атмосфера. Я встретилась со старыми друзьями и нашла новых. Открытие конкурса было очень ярким, эмоциональным. Также для конкурсантов предусмотрена насыщенная культурная программа. Для меня большая честь представлять дошкольное образование Севастополя в финале Всероссийского конкурса, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Юлию Терновенко.

Педагог считает, что главный секрет успеха в профессии– это безграничная любовь к детям, педагогике, детскому саду. Педагог благодарит свою семью и команду за помощь и поддержку.

Воспитатель детского сада № 132 Юлия Яковлевна – удивительный человек, который пришел в профессию по зову сердца. Во время конкурсных испытаний на региональном этапе она поразила жюри своей искренностью, добротой, легкостью, профессионализмом, талантом работы с детками. Мы желаем удачи нашей Юлии Яковлевне. Уверены, участие в финале конкурса замотивирует ее к новым профессиональным достижениям» — отметила заместитель директора департамента образования и науки Елена Андрус.

Победителем Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» станет педагог, набравший наибольшее количество баллов в первом и втором турах заключительного этапа конкурса. Призерами конкурса будут признаны четыре лауреата, занявшие в рейтинговом списке со второго по пятое место.

Напомним, Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Его учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя