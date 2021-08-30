Пенсионерам, получающим выплаты на карту, уже 2 сентября перечислят по 10 тысяч рублей

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 2 сентября на банковскую карту выплату получат 30,7 млн. человек.

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Об этом сообщила в понедельник Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доход более 43 млн наших граждан, помощь получат все получатели пенсий — как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг, — сказала Голикова, выступая на совещании Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Вице-премьера, выплата единовременной помощи в один день — уже сложившаяся отработанная практика. Так, 2 сентября на банковскую карту выплату получат 30,7 млн человек.

Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат одновременно с пенсией. Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки, — подчеркнула Голикова.

Она также отметила, что на прошлой неделе по поручению Президента РФ состоялось совещание «Единой России» с Минтрудом. На нем был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, а представители партии высказали свои предложения.