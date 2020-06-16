Пенсионный фонд: федеральные льготники до 1 октября должны определиться, как получать набор соцуслуг

Отделение ПФР по г.Севастополю напоминает, что федеральные льготники* до 1 октября 2020 года могут определиться, как получать набор социальных услуг с 1 января 2021 года: в натуральном виде (лекарства, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно) либо в денежном эквиваленте.

Подать заявление о своем выборе можно лично в клиентских службах УПФР в г. Севастополе, в МФЦ — предварительно записавшись на прием, или дистанционно — через портал госуслуг gosuslugi.ru или Личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

ВАЖНО! Заявление о смене формы получения необходимо подавать только в том случае, если гражданин хочет изменить текущий порядок получения льгот (например, сейчас получает деньги, а с 1 января 2021 года желает получать натуральные льготы или наоборот).

Если гражданин желает сохранить существующий порядок, заявление подавать не нужно.

Отделение Пенсионного фонда по г.Севастополю призывает федеральных льготников обдуманно подходить к выбору между льготами и денежным эквивалентом, взвесив все «за» и «против». Ведь, если гражданин отказывается от натуральной льготы или одной из его частей, то в течение всего следующего года НЕ сможет ими воспользоваться.

Между тем, сохранив за собой право на натуральные льготы, гражданин сможет получить услуги не в рамках их номинальной стоимости, а в необходимой для него сумме. Стоимость же набора социальных услуг в денежном эквиваленте на 2020 год составляет 1155,06 руб. в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 889,66 руб.;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137,63 — руб.;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно –127,77 руб.

* граждане из числа: ветеранов, инвалидов I-III групп, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма и лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний и др.