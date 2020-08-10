Пенсионный фонд РФ и Россотрудничество будут помогать соотечественникам за рубежом

Председатель Правления ПФР Максим Топилин и руководитель Росcотрудничества Евгений Примаков подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним Пенсионный фонд совместно с представительствами Россотрудничества будет информировать соотечественников, проживающих за пределами России, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения по законодательству РФ и ее международным договорам.

В настоящее время для оказания консультаций специалисты ПФР ежегодно выезжают на одну-две недели в Израиль и Латвию. В каждую из таких поездок тысячи людей приходят на прием. Но даже после внедрения видеоконсультаций эта практика сохранится, – цитирует пресс-служба председателя Правления ПФР Максима Топилина.

Соглашение предполагает консультации в удаленном режиме по видеосвязи для людей пенсионного и предпенсионного возраста, проживающих за рубежом и имеющих право на меры социальной поддержки. На первом этапе такие консультации предполагается проводить для российских пенсионеров в Израиле.

Как вы знаете, из-за пандемии многие страны, включая Россию, были вынуждены перевести рабочие и учебные процессы в режим онлайн, в связи с чем информационные технологии получили дополнительный стимул для развития. Соглашение с Пенсионным фондом России открывает перед нами новые возможности в работе с соотечественниками, теперь мы не только словом, но и делом можем помочь людям решать острые социальные вопросы, используя современные технологии, – подчеркнул Евгений Примаков.

Соглашение между Пенсионным фондом и Россотрудничеством является бессрочным.

Выплаты Пенсионного фонда России получают 342 тыс. пенсионеров в 122 странах мира. Наибольшее число получателей российских пенсий проживает в Германии (97,7 тыс. пенсионеров), Израиле (56,1 тыс.), Абхазии (32,8 тыс.), Беларуси (25,4 тыс.), Латвии (22,7 тыс.) и США (21,3 тыс.).

В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.