Пенсионный фонд России: материнский капитал будет оформляться семьям проактивно

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон , вносящий изменения в программу материнского капитала.

Принятые поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.

Материнский капитал за первого ребенка

Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

Сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения его средствами

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно новому порядку, будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати рабочих дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.

До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня оказывает соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.

Проактивное оформление сертификата материнского капитала

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении может представить только сами приемные родители.

Направление материнского капитала на оплату кредита через банки

Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России.

Материнский капитал для строительства домов на садовых участках

Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Продление программы материнского капитала

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени начиная с 2020-го появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.

Реализация перечисленных изменений по программе материнского капитала в 2020 году потребует увеличения соответствующих расходов бюджета Пенсионного фонда почти на 112 млрд рублей, с 316,4 млрд до 428,3 млрд рублей. В 2021 году дополнительные расходы фонда на программу МСК составят 193,1 млрд рублей, в 2022 году – 282,7 млрд рублей.

Источник: пресс-служба ПФР в Севастополе