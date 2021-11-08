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Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии
Фото: voffka1966, pixabay.com

Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:19 08.11.2021

В ряде случаев граждане могут перестать получать пенсию. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Так, например, начисление пенсии прекращается, если человек не получает положенную сумму на протяжении шести месяцев. Пенсию также могут перестать платить, если гражданин вовремя не подтвердит инвалидность.

Иностранные граждане или лица без гражданства, у которых истек срок действия вида на жительство, также могут перестать получать пенсию.

Пенсия по потере кормильца перестает выплачиваться после 18 лет. Но если получатель поступит учиться на очное отделение вуза или колледжа, то он сможет получать такие выплаты до 23 лет.

При этом в разъяснениях ПФР также говорится, что выплата пенсии прекращается в случае смерти пенсионера, а также в случае объявления его в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим. В таких случаях выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в законную силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.

В то же время стоит иметь в виду, что до марта 2022 года действует упрощенный порядок установления и продления инвалидности. В связи с этим продление и установление пенсий также осуществляется без дополнительных заявлений от граждан. К тому же Пенсионный фонд не вправе прекращать выплату пенсии по инвалидности на основании одних только сомнений. Такое разъяснение летом сделал Верховный суд России.

Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии

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