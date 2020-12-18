Пенсионный фонд России разъяснили условия новых выплат «на детей под ёлочку»

Пенсионный фонд России (ПФР) беззаявительно перечислит выплату родителям, опекунам, усыновителям и попечителям детей до семи лет включительно в размере 5 тысяч рублей. Новая выплата положена семьям с детьми, которым на 17 декабря 2020 года не исполнилось восемь лет, сообщили в пресс-службе ПФР.

Выплата будет перечислена по принципу «социального казначейства»: за ней не нужно никуда обращаться, поскольку ПФР оформит и перечислит средства на основе решений о выплатах на детей, принятых весной и летом.

В соответствии с указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, которая составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет, — говорится в сообщении. — Таким образом, родителям, опекунам и усыновителям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, допвыплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

В фонде уточнили, что заявление понадобится, если ребенок появился в семье после 1 июля либо родители не обращались в ПФР ни за одной из выплат на детей в течение года.

В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который перечислят средства. На это есть больше 3 месяцев — соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Также заявление понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет, — добавили в ПФР.

По данным Минфина, выплата коснется 14,7 млн. детей, на ее осуществление потребуется 73,5 млрд. рублей.