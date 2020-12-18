Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Пенсионный фонд России разъяснили условия новых выплат «на детей под ёлочку»

crimeapress_news

реклама в крыму
Пенсионный фонд России разъяснили условия новых выплат «на детей под ёлочку»
Фото: Free-Photos, pixabay.com

Пенсионный фонд России разъяснили условия новых выплат «на детей под ёлочку»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:18 18.12.2020

Пенсионный фонд России (ПФР) беззаявительно перечислит выплату родителям, опекунам, усыновителям и попечителям детей до семи лет включительно в размере 5 тысяч рублей. Новая выплата положена семьям с детьми, которым на 17 декабря 2020 года не исполнилось восемь лет, сообщили в пресс-службе ПФР.

Выплата будет перечислена по принципу «социального казначейства»: за ней не нужно никуда обращаться, поскольку ПФР оформит и перечислит средства на основе решений о выплатах на детей, принятых весной и летом.

В соответствии с указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, которая составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет, — говорится в сообщении. — Таким образом, родителям, опекунам и усыновителям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, допвыплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

В фонде уточнили, что заявление понадобится, если ребенок появился в семье после 1 июля либо родители не обращались в ПФР ни за одной из выплат на детей в течение года.

В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который перечислят средства. На это есть больше 3 месяцев — соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Также заявление понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет, — добавили в ПФР.

По данным Минфина, выплата коснется 14,7 млн. детей, на ее осуществление потребуется 73,5 млрд. рублей.

Пенсионный фонд России разъяснили условия новых выплат «на детей под ёлочку»

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.