Перечень выявленных объектов культурного и археологического наследия Крыма пополнился на 79 памятников

Сохранение историко-культурного наследия Крыма – важная задача органов власти на всех уровнях и всеобщий долг перед Россией и будущими поколениями. Об этом Глава Республики Крым заявил в своем Telegram-канале. По информации Сергея Аксёнова, с начала 2025 года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации внесены 118 объектов федерального и регионального значения.
Перечень вновь выявленных объектов культурного и археологического наследия республики пополнился 79 объектами. Выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение таких работ, – рассказал Глава Крыма.
В частности, в перечень выявленных объектов культурного наследия республики включен Дом купца А.И. Франческо (вторая половина XIX века) в городе-герое Керчи, а также памятный знак летчику Ф.Ф. Герасимову в честь установления воздушной связи с партизанами, который находится на территории Крымского природного заповедника.
Вместе с тем в перечень выявленных объектов археологического наследия включены такие объекты, как древнее святилище и поселение на скалах Алигоры в пгт Партенит муниципального округа Алушта и Каралезская оборонительная стена в Бахчисарайском районе.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: археология в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: археология в Крыму