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Перед Новым годом праздничной иллюминацией украсят порядка 60 локаций Севастополя

Перед Новым годом праздничной иллюминацией украсят порядка 60 локаций Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:45 29.11.2021

В преддверии новогодних праздников в Севастополе оформят около 60 локаций в разных районах города. Об этом сообщил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

За «Горсветом» закреплено более 300 объектов в городе. Сегодня совместно с департаментом культуры мы пройдем все локации и определим места размещения. До 19 декабря все праздничное оформление уже должно быть смонтировано, — рассказал Горлов.

Перед Новым годом праздничной иллюминацией украсят порядка 60 локаций Севастополя

Губернатор Михаил Развожаев поручил оформить праздничные локации в едином стиле и провести работу с предпринимателями в торговых центрах. По его словам, в Севастополе планируется установить 11 новогодних елок – на площади Нахимова, у Дворца детского и юношеского творчества, в Парке Победы, у Дворца культуры рыбаков, в парке Учкуевка, на ул. Леваневского, на ул. Матроса Кошки, в Инкермане, селах Андреевка, Орлиное, Терновка.

Кроме того, муниципалитеты установят 490 новых элементов праздничной иллюминации. Всего в 2021 году планируется установить 881 новогодний объект. Часть из них была закуплена в 2020 году, часть – ранее. 44 новых объекта праздничной иллюминации планируется приобрести в 2021 году в рамках соглашения с Москвой, — добавил Евгений Горлов.

Перед Новым годом праздничной иллюминацией украсят порядка 60 локаций Севастополя

Напомним, в 2020 году на сумму 62 млн. рублей Севастополь приобрел объекты праздничной иллюминации для украшения значимых объектов города — площади Нахимова, Синопского спуска, Приморского бульвара, площади Восставших, ул. Ленина, проспекта Нахимова.

Перед Новым годом праздничной иллюминацией украсят порядка 60 локаций Севастополя

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