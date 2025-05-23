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Перехватывающую автопарковку в Балаклаве свяжут с набережной автобусным маршрутом
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Перехватывающую автопарковку в Балаклаве свяжут с набережной автобусным маршрутом

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:32 23.05.2025

В связи с проведением строительных работ в Балаклаве на площади 1-го Мая и ограничением парковочного пространства, департаментом транспорта внесены изменения в схему движения автобусного маршрута № 27 «2-е отделение Золотой балки – Кадыковский комбинат» и организован заезд в оба направления на автомобильную парковку, расположенную на ул. Строительная (напротив чебуречной).

Во избежание заторовых ситуаций в районе площади 1-го Мая, департамент транспорта просит жителей и гостей города учитывать данную информацию и оставлять свой личный автотранспорт на перехватывающей парковке.

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Ознакомиться с расписанием и схемой движения автобусного маршрута № 27 «2-е отделение Золотой балки – Кадыковский комбинат» можно на сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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