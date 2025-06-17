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Перекроют дороги и будет эвакуация: что произойдет 18 июня в Кацивели под Ялтой
фото: РИА Новости Крым

Перекроют дороги и будет эвакуация: что произойдет 18 июня в Кацивели под Ялтой

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:52 17.06.2025

В среду, 18 июня, в поселке Кацивели пройдут антитеррористические учения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации.

Учения пройдут с 10:00 до 15:00. В это время будет перекрыто движение по ряду улиц поселка. Кроме того, будут проводиться оповещение и учебная эвакуация, — проинформировала Павленко.

Фотофиксация и видеосъемка антитеррористических мероприятий запрещены, напомнила глава города. Жителей и гостей курортного поселка просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

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Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Ранее мероприятия прошли под Алуштой, в Нижней Кутузовке.

источник: РИА Новости Крым 

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