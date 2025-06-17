Перекроют дороги и будет эвакуация: что произойдет 18 июня в Кацивели под Ялтой

Учения пройдут с 10:00 до 15:00. В это время будет перекрыто движение по ряду улиц поселка. Кроме того, будут проводиться оповещение и учебная эвакуация, — проинформировала Павленко.

Фотофиксация и видеосъемка антитеррористических мероприятий запрещены, напомнила глава города. Жителей и гостей курортного поселка просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Ранее мероприятия прошли под Алуштой, в Нижней Кутузовке.

источник: РИА Новости Крым