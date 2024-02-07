Пересек сплошную. В Ялте сотрудники ГИБДД (с помощью соцсетей) привлекли к ответственности водителя

1 февраля в Ялте, на ул. Тимирязева водитель, управляя транспортным средством «Фотон», грубо нарушил ПДД, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения. Опасным маневром он вынудил водителя, который двигался навстречу, к экстренному торможению, чтобы избежать столкновения. Видео нарушения было опубликовано в соцсетях.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты установили личность нарушителя и провели проверку. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления), — сообщили в МВД по РК.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.