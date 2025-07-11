Переводы денег на банковскую карту? Что думает по этому поводу Налоговая служба — когда стоит волноваться

Одна из самых востребованных у россиян финансовых операций — переводы с карты на карту. В настоящее время у налогоплательщиков вызывает интерес вопрос: являются ли такие переводы объектом налогообложения и в каких случаях необходимо задекларировать доходы и уплатить налог.

Федеральная налоговая служба в своём письме № БС-16-11/33@ от 11.02.2025 уточнила правовые основы налогообложения поступлений на банковскую карту.

Согласно нормам действующего законодательства, денежные средства, безвозмездно полученные физическими лицами от физических лиц, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ. Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, установлен статьей 217 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Сам факт банковского перевода от одного человека другому не считается налогооблагаемым событием. Это значит, что привычные денежные переводы друзьям, родственникам или возврат долгов никакими дополнительными налоговыми обязательствами не обременяются.

Если же деньги поступили на счет в качестве платы за проданное имущество, арендной платы или вознаграждения за оказанные услуги, сумма перевода признается доходом.

Кроме этого, регулярные поступления на банковский счет от различных отправителей без четкого объяснения сути операций так же могут указывать на получение систематического дохода. К таким ситуациям могут относиться регулярные денежные переводы, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели), безличные переводы (от неизвестных отправителей), повторяющиеся переводы одинаковых сумм от разных граждан и другое. Такие поступления признаются объектом налогообложения, и с этих сумм необходимо уплатить налог на доходы физических лиц.

Современные технологии и огромное количество электронных сервисов на сайте ФНС позволяют максимально упростить процесс уплаты налогов. Чтобы избежать рисков, тем, кто действительно получает на карту нелегальные доходы, рекомендуется оформить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина и уплачивать налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.

В своей деятельности при планировании проверок налоговая служба руководствуется риск-ориентированным подходом, который позволяет выявить нарушителей налогового законодательства. При этом каждый случай рассматривается налоговыми органами индивидуально, решение о доначислении налогов принимается после проверки законности происхождения поступающих средств и наличии доказательств сомнительности операции. Работа в теневом секторе может привести к штрафам, пеням и административной ответственности.

Гражданам, которые осуществляют свои финансовые операции в рамках правового поля и не уклоняются от уплаты налогов, опасаться абсолютно нечего.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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