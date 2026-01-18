Переяславская рада: комментарий Главы Крыма Сергея Аксёнова в связи с годовщиной

Сегодня очень сложно говорить об этой дате. Но надо помнить, что воссоединение исторической Руси было сложным, болезненным и длительным процессом. Такова настоящая, а не «глянцевая», не «прилизанная» история, в которой есть не только триумфы и фанфары, но и кровь, ненависть, обман, предательство, политические интриги… Но еще есть огромное стремление к правде, которое в конечном счете побеждает.

По словам русского историка Льва Николаевича Гумилева, «выбор, сделанный на основе естественного мироощущения народа, оказался правильным». И это самое главное. Так было в XVII веке, так происходит и сегодня, когда домой возвращаются исторические русские земли.

Да, это очень трудный путь. И, чтобы пройти его, нужно приложить много усилий, преодолеть сопротивление сильных и коварных врагов. Но ведь и Москва не сразу строилась. И мы этот путь к единству обязательно пройдем. Победа будет за нами, – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым