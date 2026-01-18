Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Переяславская рада: комментарий Главы Крыма Сергея Аксёнова в связи с годовщиной
Новости Республики
Переяславская рада: комментарий Главы Крыма Сергея Аксёнова в связи с годовщиной
Картина «Навеки с Москвой, навеки с русским народом» (1951 г.) написана художником М.И. Хмелько

Переяславская рада: комментарий Главы Крыма Сергея Аксёнова в связи с годовщиной

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 18.01.2026

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с годовщиной созыва Переяславской рады в 1654 году.

Навеки с Москвой, навеки с русским народом». Так называется одна из самых известных картин советского художника, киевлянина Михаила Ивановича Хмелько, посвященная Переяславской раде. Сегодня мы отмечаем 372-ю годовщину этого судьбоносного события. Оно стало символом воссоединения двух ветвей единого народа, разделенного силой исторических обстоятельств.

Сегодня очень сложно говорить об этой дате. Но надо помнить, что воссоединение исторической Руси было сложным, болезненным и длительным процессом. Такова настоящая, а не «глянцевая», не «прилизанная» история, в которой есть не только триумфы и фанфары, но и кровь, ненависть, обман, предательство, политические интриги… Но еще есть огромное стремление к правде, которое в конечном счете побеждает.

По словам русского историка Льва Николаевича Гумилева, «выбор, сделанный на основе естественного мироощущения народа, оказался правильным». И это самое главное. Так было в XVII веке, так происходит и сегодня, когда домой возвращаются исторические русские земли.

Да, это очень трудный путь. И, чтобы пройти его, нужно приложить много усилий, преодолеть сопротивление сильных и коварных врагов. Но ведь и Москва не сразу строилась. И мы этот путь к единству обязательно пройдем. Победа будет за нами, – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Дополнительные нерабочие дни в связи с праздниками в Крыму - когда отдыхаем?
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.