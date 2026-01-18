Навеки с Москвой, навеки с русским народом». Так называется одна из самых известных картин советского художника, киевлянина Михаила Ивановича Хмелько, посвященная Переяславской раде. Сегодня мы отмечаем 372-ю годовщину этого судьбоносного события. Оно стало символом воссоединения двух ветвей единого народа, разделенного силой исторических обстоятельств.
Сегодня очень сложно говорить об этой дате. Но надо помнить, что воссоединение исторической Руси было сложным, болезненным и длительным процессом. Такова настоящая, а не «глянцевая», не «прилизанная» история, в которой есть не только триумфы и фанфары, но и кровь, ненависть, обман, предательство, политические интриги… Но еще есть огромное стремление к правде, которое в конечном счете побеждает.
По словам русского историка Льва Николаевича Гумилева, «выбор, сделанный на основе естественного мироощущения народа, оказался правильным». И это самое главное. Так было в XVII веке, так происходит и сегодня, когда домой возвращаются исторические русские земли.
Да, это очень трудный путь. И, чтобы пройти его, нужно приложить много усилий, преодолеть сопротивление сильных и коварных врагов. Но ведь и Москва не сразу строилась. И мы этот путь к единству обязательно пройдем. Победа будет за нами, – говорится в комментарии Главы Крыма.
