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Перспектива: российские банки под санкциями могут начать деятельность в Крыму

Перспектива: российские банки под санкциями могут начать деятельность в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 16.03.2022

Российские банки, которые подпали под санкции, могут начать деятельность в Крыму и оснований для того, чтобы там не работать, уже нет. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Естественно, могут. Теперь уже нет оснований, рисков и отговорок от того, чтобы не работать в Крыму.

Одна из главных жалоб жителей Крыма, по словам парламентария, состояла в том, что крупные российские финансовые институты не приходят туда работать.

Теперь эти риски практически снялись, поводов для того, чтобы не работать в Крыму, нет. Надеюсь, что так и произойдет, — заявил Анатолий Аксаков.

Источник: ТАСС

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