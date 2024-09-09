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Перспективы туманны: с развитием территории Загородной балки пока ничего не понятно
фото: Евгения Щербакова ("Севастопольская газета")

Перспективы туманны: с развитием территории Загородной балки пока ничего не понятно

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:14 09.09.2024

Заборы все еще «украшают» территорию вдоль Стрелецкого спуска, несмотря на проведенную реконструкцию СОК «Им.200-летия Севастополя» — отмечают журналисты «Севастопольской газеты».

Всё сдано

О том, сдан ли объект полностью или впереди — очередной этап «Севастопольская газета» поинтересовалась у управления спорта. В ответе за подписью начальника управления Сергея Резниченко говорится, что «в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в городе Севастополе с декабря 2019 года велись работы по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса «Им.200-летия Севастополя».

Реконструкция велась в два этапа. 30 июня 2021 года введены в эксплуатацию и функционируют объекты первой очереди, включающие легкоатлетический стадион, теннисные корты, многофункциональные спортивные площадки и автомобильная парковка. В конце 2023 года введены в эксплуатацию объекты второй очереди, в том числе плавательный бассейн и реабилитационно-восстановительный центр.

На этом реконструкция считается завершенной.

Перспективы

Территория за строительным забором, как выяснилось, не включена в реконструкцию и считается перспективной для создания инфраструктуры в рамках развития спортивного кластера СОК «Имени 200-летия Севастополя».

Но перспективы ее освоения явно не столь отдаленные. 31 июля департамент архитектуры и градостроительства принял решение о разработке документации по планировке и межеванию территории в Загородной балке на основании обращения некого неназванного заявителя. Документы он должен подготовить за полгода.

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Чей каток?

В ответе управления спорта также указано, что находящееся в Загородной балке недостроенный каток к их ведению не относится, о его дальнейшей судьбе у них информации нет.

Напомним, что в апреле 2024 года строившееся еще с украинских времен и недостроенное здание «ледового дворца» в Загородной балке было продано городом на аукционе за 94 млн рублей.

Покупатель — севастопольская компания ООО «Акваспорт», зарегистрированная в феврале 2024 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и единственным учредителем — однофамильцем руководителя управления спорта.

Вокруг синагоги

«Севастопольская газета» заинтересовалась еще одним недостроем за забором в Загородной балке — территорией у синагоги. Завершить там благоустройство должны были еще к концу 2023 года. Скоро закончится 2024-й — забор стоит…

В самой синагоге «Севастопольской газете» пояснили, что они и сами устали ждать завершения строительных работ, однако ничего поделать не могут, поскольку территория эта принадлежит городу, а благоустройством занимается горхоз.

Следующее обращение «Севастопольской газеты» было именно туда.

Работу по благоустройству находятся в высокой степени готовности, в этом году завершат, — пообещали в департаменте городского хозяйства.

Конкретные сроки на этот раз не называли.

источник: «Севастопольская газета»

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