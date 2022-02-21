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Первая партия гуманитарной помощи жителям Донбасса отправлена из Ялты в Симферополь

Первая партия гуманитарной помощи жителям Донбасса отправлена из Ялты в Симферополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 20:17 21.02.2022

Первые машины с гуманитарной помощью жителям Донбасса отправлены из Ялты в Симферополь, где формируется общий сбор помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Первая партия гуманитарной помощи жителям Донбасса отправлена из Ялты в Симферополь

Только за один день ялтинцы собрали в помощь жителям Донбасса свыше 450 кг круп, 247 кг макаронных изделий, 158 кг сахара, 119 кг муки, а также чай, воду, постельное белье, бытовую технику, средства личной гигиены и многое другое.

Первая партия гуманитарной помощи жителям Донбасса отправлена из Ялты в Симферополь

За считанные часы ялтинцы сплотились и собрали продукты питания с длительным сроком хранения, воду, постельное бельё, детское питание, канцтовары, гигиенические средства и многое другое. Искренне благодарю всех, кто откликнулся и оперативно собрал помощь – в числе самых активных (как обычно) оказались наши школы и детские сады – родители и педагоги, малыши и школьники всегда самые отзывчивые, с большим добрым сердцем, — подчеркнула глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Первая партия гуманитарной помощи жителям Донбасса отправлена из Ялты в Симферополь

Принести не скоропортящиеся продукты, воду, постельное бельё, детское питание, канцтовары, гигиенические средства, продукты с длительным сроком хранения и многое другое можно в будние дни, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00, в Ялтинское местное отделение партии «Единая Россия» по адресу: ул. Боткинская, 13А, тел. +7978 981 81 00, +7978 981 81 01.

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Первая партия гуманитарной помощи жителям Донбасса отправлена из Ялты в Симферополь


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