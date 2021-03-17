Первые объекты спортивного комплекса им. 200-летия Севастополя обещают ввести в строй в июле

Комплекс имени 200-летия Севастополя состоит из двух частей: универсального стадиона с легкоатлетическим ядром и теннисными кортами, а также крытого бассейна. Стадион находится в высокой степени готовности: выполнены технологические присоединения, построена подстанция, идет укладка поля. Трибуны смогут вмещать 2000 зрителей, предусмотрены парковки и стоянки для автомобилей и автобусов на 407 и 32 места соответственно. Плановый срок окончания работ – декабрь 2021 года. Масштабный объект строится в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни»

Поле будет с усиленным покрытием, которое выдержит не только футбольные, но и регбийные матчи. Подтрибунное помещение оборудовано всем необходимым для тренеров и спортсменов. Работы там на завершающем этапе. Строители обещают к первому июля этого года полностью передать объект в эксплуатацию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

По словам губернатора, уже сформирован штат, который будет обслуживать спорткомплекс.

Бассейн мы должны завершить к концу года. Для воплощения изначальных проектных решений средств заложено не было. Потребовалось дополнительное финансирование, которое было подтверждено. Весной мы должны получить деньги, после чего приступим к строительству бассейна, — подчёркивает Михаил Развожаев.

Современный 50-метровый бассейн будет включать в себя восемь дорожек для плавания, вышку для прыжков в воду, трибуны на 500 мест. Кроме основных помещений бассейна, в здании разместится высокотехнологичный реабилитационно-восстановительный центр.

На создании этих спортивных объектов город останавливаться не планирует. Предусмотрена возможность третьего этапа реконструкции и появление новых спортивных зданий и сооружений. Решение по их специализации будет принято после консультаций с городскими спортивными федерациями.