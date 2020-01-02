Первые пожары Нового года: «сгорел сарай, гори и хата», хорошо, что пока без жертв

Все первые пожары Нового года – следствие пресловутого «человеческого фактора». Так, неудачный запуск фейерверка с балкона пятиэтажного дома в селе Золотое Поле Кировского района… привел к сильному пожару. Инцидент произошел накануне поздно вечером. Пожарные по лестнице поднялись к месту возгорания и с помощью ранцев «Ермак» ликвидировали пожар. Пострадавших нет, а вот балкон выгорел полностью.

В 22:06 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Лозовое-3 Симферопольского района. По прибытии пожарных расчетов, выяснилось, что горит хозяйственная постройка на территории частного подворья.

Огонь достаточно быстро охватил практически все внутреннее пространство строения, — сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов. – В течение полутора часов был полностью ликвидирован. Кроме того, пожарные разобрали и дополнительно пролили все тлеющие элементы конструкции строения, чтобы предотвратить повторное возникновение огня.

К счастью, пострадавших при данном происшествии нет. Огнем постройка площадью 24 кв.метра. уничтожена полностью. Причины возникновения огня выяснят эксперты.

2 января в 4:23 произошел пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Строителей в Симферополе. По информации ГУ МЧС по РК, в результате оперативных действий были спасены 2 человека, а также эвакуировано 6 человек.

Спасенные – мужчина 1980 г.р., и женщина 1959 г.р., переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего их доставили в Симферопольскую клиническую больницу №6 для дальнейшей госпитализации, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Пожар, площадь которого составила 12 м. кв., был полностью ликвидирован в 4:51. Огнем повреждены личные вещи. Причину пожара выясняют эксперты.