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Первые результаты исследований в Азовском море: подземные запасы пресной воды – «приличные»
Фото: PrintMart, pixabay.com

Первые результаты исследований в Азовском море: подземные запасы пресной воды – «приличные»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:47 26.04.2021

Первые исследования в Азовском море показали наличие пресной воды. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Работы идут. У нас ориентировочно в июне будет уже понимание полностью, какая перспектива разработки в Азовском море. Первые исследования показывают — да, есть там палеорусла реки Дон. Какого качества вода, какой дебит она будет давать, никто пока не знает, — сказал Сергей Аксёнов.

По его словам, подземные (поддонные) запасы воды – «приличные».

Но главный вопрос все-таки качество. Насколько она употребима сегодня для приготовления пищи и в общем для подачи в систему водоснабжения. Надо пройти исследования. Там дальше будет видно, — добавил Аксёнов.

Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова.

 

Первые результаты исследований в Азовском море: подземные запасы пресной воды – «приличные»

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