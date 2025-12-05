Первые результаты «Прямой линии» губернатора Севастополя: на ул. Маринеско уже идет замена засохших деревьев

Сегодня, после прямого эфира с губернатором Михаилом Развожаевым (состоявшимся накануне) на улице Александра Маринеско началась оперативная замена не прижившихся зеленых насаждений. Напомним, жительница Севастополя Виктория Фадеева обратилась с жалобой на «Прямую линию»: по ее словам из всех недавно высаженных деревьев прижились не более 10%. Сегодня была организована выездная проверка с участием директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлии Гавриловой, представителей департамента городского хозяйства, ГБУ «Парки и скверы» и самой заявительницы.

Как выяснилось в ходе осмотра, из 180 высаженных в 2024 году деревьев прижилось около 35% и 89% посаженных кустарников.

Всего по проекту на этой территории предусмотрено 180 деревьев и 734 кустарника, включая каркас западный, акацию, сосну, можжевельник и иные растения — ассортимент, тщательно подобранный крымскими учеными с учетом климата, эстетики и безопасности.

Озеленение на улице Маринеско осуществляется в рамках государственного контракта, заключенного ГБУ «Парки и скверы» — учреждения, подведомственного департаменту городского хозяйства — с одной из подрядных организаций. По поручению губернатора Михаила Развожаева Севприроднадзор проводит оценку состояния растений и принял участие в разборе ситуации, совместно с ДГХ определив пути ее устранения в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

Подрядная организация уже приступила к гарантийным обязательствам: все погибшие деревья выкорчеваны, а в ближайшее время начнется их замена. Перед высадкой новые растения будут согласованы как с «Парками и скверами», так и с профильными департаментами. За каждым этапом будут вести строгий контроль, чтобы работы были выполнены надлежащим образом.

Важно, что озеленение ведется за счет средств «зеленого фонда» — целевых поступлений от компенсационных выплат за снос деревьев в городе. Это означает, что идут не только восстановительные работы, но и наращивается озеленение Севастополя. В ближайшее время аналогичные работы запланированы на улицах Гоголя, Фадеева и Семипалатинской.

Ознакомиться с информацией о работе «зеленого фонда» можно на официальном сайте.

Я не рассчитывала на такой быстрый отклик. И вот сама убедилась как «Прямая линия» работает. Радует, что уже следующим летом здесь будет много деревьев и озеленения, — поделилась заявительница Виктория Фадеева.

Территория взята на особый контроль. По контракту гарантийный срок продлится еще на год после замены.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя