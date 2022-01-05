Первые в Новом году браки в Крыму заключат 14 января. На этот день намечено почти полторы сотни свадеб

147 пар женихов и невест подали заявления на заключение брака 14 января, и именно они станут первыми новобрачными в Крыму в Новом, 2022 году. Об этом сообщили в министерстве юстиции РК.

В этот день чаще всего марш Мендельсона будет играть в отделе регистрации брака города Симферополя – 18 бракосочетаний, в Ялтинском городском отделе ЗАГС – 16 браков, в отделе ЗАГС города Симферополя – 15, в Керченском городском отделе ЗАГС – 14, в Феодосийском и Евпаторийском городских отделах ЗАГС – по 13, — отметили в республиканском минюсте.

Кроме того, во второй «свадебный день» Нового года — 15 января в Крыму ожидается порядка 80 браков.

В целом январь 2022 года считается благоприятным для свадьбы, но в Лунном календаре есть оговорка о том, что счастливый брак будет у тех пар, кто осознанно идет к супружеству. Как отметила первый заместитель министра юстиции Республики Крым Наталия Пельо, возможно, фазы луны и имеют влияние на человека, но атмосфера в семье в любом случае зависит исключительно от отношения двух супругов друг к другу.

Всё зависит от их моральной готовности строить крепкую семью, от умения беречь любовь, сострадать, понимать, уважать чужое мнение и много трудиться. Ведь крепкая семья — это ежедневный труд, — сказала Наталья Пельо.

По информации минюста РК, в декабре 2021 года в Крыму зарегистрировали 814 пар влюбленных.

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