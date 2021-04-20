Первые выплаты к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС севастопольские льготники получат до конца апреля

Решение о выплате единовременной материальной помощи пострадавшим вследствие радиационных воздействий правительство Севастополя приняло в связи с 35-летием аварии на Чернобыльской АЭС. Размер выплат — 3 и 5 тысяч рублей. Севастопольские льготники начнут получать средства уже в конце этого месяца, сообщила главный специалист-эксперт управления соцобеспечения профильного ведомства Антонина Логинова.

Пять тысяч рублей получат инвалиды и участники ликвидации последствий на ЧАЭС и других катастроф, граждане, перенесшие заболевания, связанные с радиационным воздействием, лица из подразделений особого риска. Три тысячи рублей получат эвакуированные из зон отчуждения и выехавшие из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, члены семей, потерявшие кормильца вследствие чернобыльской и других техногенных катастроф, а также граждане, подвергшиеся радиационному воздействию на Семипалатинском полигоне, — сообщила специалист Департамента труда и соцзащиты населения.

По ее словам, выплаты льготникам назначат в беззаявительном порядке. На расчетные счета средства поступят уже до конца апреля. Тем, кто получает пособия и выплаты через почтовые отделения, материальная помощь поступит в отделения связи в начале мая.

Автоматически будут назначены выплаты гражданам, которые состоят на учете в органах соцзащиты. Севастопольцам, которые в настоящее время не состоят на учете, но относятся к вышеуказанным категориям, и получают выплаты, например, в военкомате, МВД, ФСБ, для оформления единовременной матпомощи необходимо до 30 сентября 2021 года обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с заявлением, — сказала Антонина Логинова.

Всего выплаты к 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС получат 900 жителей Севастополя. Из городского бюджета на эти цели выделят 4 млн. рублей.