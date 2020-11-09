Первый национальный конкурс «Вкусы России» завершил регистрацию брендов. Кто от Крыма?

Сегодня первый национальный конкурс «Вкусы России» завершил прием заявочной документации брендов и сельхозтоваропроизводителей. От Крыма определены пять брендов, которые будут представлять 26 сельхозтоваропроизводителей на этом Всероссийском конкурсе. Это: «Крымские морепродукты и аквакультура», «Крымский сыр», «Крымское вино», «Ялтинский лук» и «Крымские пахлава и рахат-лукум».

В Республике Крым определены пять брендов, которые будут представлять 26 сельхозтоваропроизводителей на престижнейшем всероссийском конкурсе. С 10 по 30 ноября конкурсная комиссия будет оценивать заявки. И 19 ноября начнется самый ответственный этап: народное голосование. От нашей активности зависит, станут ли крымские сельхозтоваропроизводители финалистами конкурса, — прокомментировал вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Он подчеркнул, что одними из самых ярких претендентов на победу в конкурсе могут стать такие бренды, как «Крымские морепродукты и аквакультура» и «Крымские вина».

Предприятия республики развивают аквакультуру и возрождают в Крыму старинные промыслы по выращиванию морепродуктов и аквакультуры, которые с давних времен играют особую роль для развития промышленности, гастрономии и просто для личного потребления. Вкус наших устриц, креветки и других деликатесов является сильным магнитом для наших туристов. Также, продукция экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, — сказал Рюмшин.

Вице-премьер также отметил, что отличной репутацией, благодаря высокому качеству, пользуются не только в России, но и в мире крымские вина.

Уверен, на всероссийском конкурсе бренд «Крымские вина», займет достойное место на финальном этапе. Ведь, качество наших вин в отдельной презентации и продвижении не нуждается. Природные условия Крыма позволяют получать типы вин, от тонких сухих до насыщенных десертных, ликерных и крепких, способные удовлетворить вкусы самых требовательных дегустаторов, — акцентировал внимание Андрей Рюмшин.

Напомним, основная цель конкурса – рассказать потребителям об уникальных продуктах и узнать, чем гордятся регионы. Так, не только «местные», но и все жители России смогут открыть для себя широкий спектр вкусов со всей страны. За пять брендов Республики Крым: «Крымские морепродукты и аквакультура», «Крымский сыр», «Крымское вино», «Ялтинский лук» и «Крымские пахлава и рахат-лукум» можно будет проголосовать на сайте вкусыроссии.рф , 19 ноября будет объявлено Народное голосование, в рамках которого каждый человек сможет поддержать любимый региональный бренд.