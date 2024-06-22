Первым принял удар фашистов: в Севастополе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война началась для Севастополя в 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года. Ежегодно в это время в Городе-Герое начинаются мероприятия в память о погибших в Великой Отечественной войне. Губернатор города Михаил Развожаев вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Немцевым, заместителем директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя по научной работе Анной Селивановой, временно исполняющим обязанности главы Ленинского муниципального округа Алексеем Верещакой и жителями города возложили цветы к памятному знаку первым жертвам войны на улице Нефёдова. Он находится на том месте, где до нападения гитлеровцев был жилой дом: от взрыва первого снаряда, упавшего сюда, погиб 21 человек. Это были первые жертвы Великой Отечественной войны.

Севастополь первым принял удары гитлеровцев. Первые снаряды упали на жилые улицы, погибли мирные люди. Поэтому всегда 22 июня севастопольцы приносят цветы к мемориалу на улице Нефёдова — в память о безвинных жертвах войны. Сегодня, говоря об этих страшных событиях, мы вспоминаем, какая страшная угроза — фашизм, сколько бед и горя война принесла нашему городу, нашей стране, и какой ценой далась Победа. Будем помнить наших героев вечно, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

У Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. прошли Всероссийские акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Молодежь города и волонтеры Победы выложили из 10 тысяч свечей фрагмент полотна диорамы «Штурм Сапун-горы».

Участники акции — губернатор Михаил Развожаев, спикер Заксобрания Владимир Немцев, заместитель командующего Черноморским флотом Вячеслав Витольд, депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, руководители федеральных и силовых структур, представители молодежных организаций, студенты высших учебных заведений города, жители города — возложили цветы к вечному огню и почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Акция «Свеча памяти» традиционно проходит 22 июня во всей стране. В Севастополе наши волонтеры Победы посвятили акцию 80-летию освобождения Города-Героя от немецко-фашистских захватчиков — это дата, которой мы посвящаем весь текущий год. Все цифры, даты, слова, которые сейчас звучат, — это воспоминания о войне, о подвиге народа и о чудовищных жертвах, которые понесла наша страна, защищая и освобождая свою землю, свои города. Чтобы те страшные события никогда не повторились, сегодня нам нужна победа. Нужно, чтобы бойцы, которые на фронтах специальной военной операции доблестно сражаются с поднявшим голову нацизмом,обязательно победили. Все, кто сегодня пришёл на акцию, говорили об этих параллелях и о том, что такое никогда не должно повториться, – подчеркивает Михаил Развожаев.

После зажжения свечей на Графской пристани состоялась региональная акция «Кораблики мечты». Каждый участник запустил в море бумажный кораблик в память о выпускниках школ, не успевших встретить мирный рассвет в 1941 году.

В этом году Всероссийские акции «Свеча памяти», «Огненные картины войны» и региональная акция «Кораблики мечты» прошли в Севастополе в десятый раз.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя