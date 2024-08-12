Пеший поход в горах Южнобережья закончился травмой ноги. На помощь туристке пришел «КРЫМ-СПАС»

Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине, получившей травму в горно-лесной местности Южнобережья (в окрестностях Ялты).

Вчера, в 11:30 в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что в горно-лесной местности в районе п. Васильевка травмировалась женщина. Требуется помощь спасателей в ее эвакуации. Для проведения поисково-спасательных работ выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского АСО. По итогу пострадавшая была обнаружена с травмой ноги ниже родника «Сиготур». Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, и на носилках транспортировали к месту подъезда «Скорой помощи», передав медработникам, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.