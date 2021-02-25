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Петр Толстой: Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины
Фото: пресс-служба Госдумы

Петр Толстой: Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 25.02.2021

Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины и навсегда останутся частью России. Об этом заявил в четверг вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, выступая в режиме видеоконференции на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Отдельно хочу сказать, что по-прежнему неприемлемым остается тон в отношении российского Крыма и Севастополя, который прозвучал в выступлениях украинских коллег. Но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации, — подчеркнул Толстой.

На высказывания украинских парламентариев о необходимости «деоккупации Крыма» также отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Что касается выступлений украинских коллег — должен сказать, уважаемые коллеги, Крым и Севастополь вернулись домой, в состав России, в твердом соответствии с уставом ООН, — подчеркнул глава комитета.

Парламентарий предложил закончить дискуссии на эту тему, так как Крым теперь будет «навсегда на политической карте мира в составе Российской Федерации«.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил опасения насчет того, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может превратиться «в организацию по конфронтации в Европе«, упомянув призывы украинской делегации оказывать давление на Россию и российские власти.

Я думаю, многие понимают, что такие методы разговора с Россией неконструктивны. Надо не давить на нас, надо сотрудничать, находить точки соприкосновения и взаимодействия, — сказал он.

Источник: ТАСС.

Петр Толстой: Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины

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