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Петр Винокуров из Севастополя в третий раз подряд выиграл чемпионат России по маунтинбайку в «скоростном спуске»
фото: Федерация велосипедного спорта России

Петр Винокуров из Севастополя в третий раз подряд выиграл чемпионат России по маунтинбайку в «скоростном спуске»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:06 21.08.2024

В курортном поселке Шерегеш Кемеровской области 18 августа прошли чемпионат и юниорское (спортсмены 17-18 лет) первенство России по маунтинбайку (горный велосипед) в дисциплине «скоростной спуск».

Участникам соревнований пришлось преодолеть сложнейшую трассу с препятствиями. Опытнейший севастополец, мастер спорта России Петр Винокуров третий год подряд стал чемпионом страны в этой дисциплине. Еще один севастополец, который, правда, представляет Крым, – кандидат в мастера спорта России Павел Мурзиков – стал бронзовым призером чемпионата.

Узнайте больше:  У Софии Силенко из Севастополя – "серебро" первенства России по велоспорту в дисциплине ВМХ-фристайл-парк

источник: «Крымский спорт»

 

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