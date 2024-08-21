Петр Винокуров из Севастополя в третий раз подряд выиграл чемпионат России по маунтинбайку в «скоростном спуске»

Участникам соревнований пришлось преодолеть сложнейшую трассу с препятствиями. Опытнейший севастополец, мастер спорта России Петр Винокуров третий год подряд стал чемпионом страны в этой дисциплине. Еще один севастополец, который, правда, представляет Крым, – кандидат в мастера спорта России Павел Мурзиков – стал бронзовым призером чемпионата.

источник: «Крымский спорт»

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