ПФР в Севастополе: что такое «сохранённый» размер пенсии у крымчан и севастопольцев

Понятие «сохраненный» размер пенсии появилось в 2014 году, когда согласно Указу* Президента РФ все «украинские» пенсии крымчан и севастопольцев были поэтапно увеличены в два раза и переведены в рубли по курсу 3.8. Такие пенсии стали называть – «сохраненными».

В 2015 году все пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны в соответствии с российским законодательством. Условно эти пенсии были названы «российскими». Если после перерасчета в 2015 году «российская» пенсия гражданина оказалась меньше его «сохраненной» пенсии, увеличенной в 2014 году, ему продолжили выплачивать большую по размеру пенсию – т.е. «сохраненную», — отмечают в пресс-службе ведомства.

К сведению, на начало 2015 года «сохраненный» размер пенсии в Севастополе получали 65% пенсионеров. Но в результате проводимых ежегодных индексаций и корректировок пенсий количество севастопольских пенсионеров, получающих «сохраненный» размер, на начало 2022 года составило уже 6,5% от общего количества.

Обращаем особое внимание! Индексации подлежит только «российская» пенсия. «Сохраненная» пенсия выплачивается гражданину в постоянном размере до тех пор, пока его «российская» пенсия, индексируемая ежегодно, в процессе корректировки не достигнет либо не превысит «сохраненную».

В тот момент, когда «российская» пенсия гражданина достигнет или превысит размер «сохраненной», ему начнет выплачиваться «российская» пенсия.

*Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах государственной поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя»