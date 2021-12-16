ПФР в Севастополе: фонд и Банк России будут сотрудничать в теме финансового просвещения

В ПФР в Севастополе отмечают: в рамках сотрудничества планируется объединить усилия двух организаций по защите от мошенников людей пенсионного и предпенсионного возраста, развить у них навыки использования цифровых технологий.

Совместные проекты будут также нацелены на повышение информированности граждан о том, как формируются пенсионные права, как узнать сумму своих пенсионных накоплений или как предотвратить необоснованное списание социальных выплат в счет долга. В этом сотрудничестве Банк России и Пенсионный фонд будут опираться на развитую сеть своих территориальных подразделений и на возможности координации в рамках региональных программ повышения финансовой грамотности, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Банк России, по словам специалистов, уделяет приоритетное внимание безопасному использованию старшим поколением финансовых услуг. Пенсионный фонд, в свою очередь, ежегодно проводит большую разъяснительную кампанию по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Синергия по этим направлениям работы банка и фонда позволит донести необходимые знания до большого числа людей, заинтересованных в умении защищать свои права и принимать взвешенные финансовые решения.

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