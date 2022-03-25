ПФР в Севастополе: график ежемесячных социальных выплат и пособий в апреле 2022 года

В ПФР в Севастополе сообщили: финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет, будет произведено 1 апреля. Кроме того, 1 апреля финансируются ежемесячные выплаты, переданные в ПФР из органов соцзащиты, в частности:

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме;

и пр.

Отделения почтовой связи произведут выплату/доставку указанных пособий в апреле 2022 года в соответствии с ранее установленным графиком — с 4 по 23 число.

Финансирование банков на ежемесячную выплату из средств материнского семейного капитала на детей до 3-х лет в апреле 2022 года будет произведено до 8 числа.

График выплат пенсий в Севастополе в апреле 2022 года — здесь.

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