ПФР в Севастополе: график выплаты пенсий в октябре 2021 года

В ПФР в Севастополе отмечают: финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату пенсий и других социальных выплат за октябрь 2021 года будет осуществляться: 4, 12 и 22 октября. Выплата и доставка пенсий за октябрь отделениями почтовой связи будет осуществляться в соответствии с графиком Севастопольского Почтамта по согласованию с Отделением ПФР по г. Севастополю:
|ОПС с шестидневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье)
|ОПС с пятидневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье, понедельник)
|ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
|4 октября — за 4 число;
5 октября — за 5 число;
6 октября — за 6 число;
7 октября — за 7 число;
8 октября — за 8, 10 числа;
9 октября — за 9 число;
11 октября — за 11 число;
12 октября — за 12 число;
13 октября — за 13 число;
14 октября — за 14 число;
15 октября — за 15,17 числа;
16 октября — за 16 число;
18 октября — за 18 число;
19 октября — за 19 число;
20 октября — за 20 число;
21 октября — за 21 число;
22 октября — за 22 число;
23 октября — за 23 и все предыдущие даты.
|2 октября — за 4 число;
5 октября — за 5 число;
6 октября — за 6 число;
7 октября — за 7 число;
8 октября — за 8, 10 числа;
9 октября — за 9, 11 числа;
12 октября — за 12 число;
13 октября — за 13 число;
14 октября — за 14 число;
15 октября — за 15,17 числа;
16 октября — за 16, 18 числа;
19 октября — за 19 число;
20 октября — за 20 число;
21 октября — за 21 число;
22 октября — за 22 число;
23 октября — за 23 и все предыдущие даты.
|2 октября — за 4 число;
5 октября — за 5 число;
7 октября — за 6, 7 числа;
9 октября — за 8, 9, 10, 11 числа;
12 октября — за 12 число;
14 октября — за 13,14 числа;
16 октября — за 15, 16, 17, 18 числа;
19 октября — за 19 число;
21 октября — за 20, 21 числа;
23 октября — за 22, 23 и все предыдущие даты.
Источник: пресс-служба Отделения ПФР в Севастополе
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