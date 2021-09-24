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Фото: ПФР

ПФР в Севастополе: график выплаты пенсий в октябре 2021 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:19 24.09.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату пенсий и других социальных выплат за октябрь 2021 года будет осуществляться:  4, 12  и  22 октября. Выплата и доставка пенсий за октябрь отделениями почтовой связи будет осуществляться в соответствии с графиком Севастопольского Почтамта по согласованию с Отделением ПФР по г. Севастополю:

ОПС с шестидневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье)ОПС с пятидневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье, понедельник)ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
4 октября — за 4 число;

5 октября — за 5 число;

6 октября — за 6 число;

7 октября — за 7 число;

8 октября — за 8, 10 числа;

9 октября — за 9 число;

11 октября — за 11 число;

12 октября — за 12 число;

13 октября — за 13 число;

14 октября — за 14 число;

15 октября — за 15,17 числа;

16 октября — за 16 число;

18 октября — за 18 число;

19 октября — за 19 число;

20 октября — за 20 число;

21 октября — за 21 число;

22 октября — за 22 число;

23 октября — за 23 и все предыдущие даты.

2 октября — за 4 число;

5 октября — за 5 число;

6 октября — за 6 число;

7 октября — за 7 число;

8 октября — за 8, 10 числа;

9 октября — за 9, 11 числа;

12 октября — за 12 число;

13 октября — за 13 число;

14 октября — за 14 число;

15 октября — за 15,17 числа;

16 октября — за 16, 18 числа;

19 октября — за 19 число;

20 октября — за 20 число;

21 октября — за 21 число;

22 октября — за 22 число;

23 октября — за 23 и все предыдущие даты.

2 октября — за 4 число;

5 октября — за 5 число;

7 октября — за 6, 7 числа;

9 октября — за 8, 9, 10, 11 числа;

12 октября — за 12 число;

14 октября — за 13,14 числа;

16 октября — за 15, 16, 17, 18 числа;

19 октября — за 19 число;

21 октября — за 20, 21 числа;

23 октября — за 22, 23 и все предыдущие даты.

Источник: пресс-служба Отделения ПФР в Севастополе

ПФР в Севастополе: график выплаты пенсий в октябре 2021 года

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