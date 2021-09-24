ПФР в Севастополе: график выплаты пенсий в октябре 2021 года

4 октября — за 4 число; 5 октября — за 5 число; 6 октября — за 6 число; 7 октября — за 7 число; 8 октября — за 8, 10 числа; 9 октября — за 9 число; 11 октября — за 11 число; 12 октября — за 12 число; 13 октября — за 13 число; 14 октября — за 14 число; 15 октября — за 15,17 числа; 16 октября — за 16 число; 18 октября — за 18 число; 19 октября — за 19 число; 20 октября — за 20 число; 21 октября — за 21 число; 22 октября — за 22 число; 23 октября — за 23 и все предыдущие даты.

2 октября — за 4 число; 5 октября — за 5 число; 6 октября — за 6 число; 7 октября — за 7 число; 8 октября — за 8, 10 числа; 9 октября — за 9, 11 числа; 12 октября — за 12 число; 13 октября — за 13 число; 14 октября — за 14 число; 15 октября — за 15,17 числа; 16 октября — за 16, 18 числа; 19 октября — за 19 число; 20 октября — за 20 число; 21 октября — за 21 число; 22 октября — за 22 число; 23 октября — за 23 и все предыдущие даты.