ПФР в Севастополе: информация для плательщиков налога на профессиональный доход

В ПФР в Севастополе напоминают: с 2020 года действует специальный налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход (НПД).

Закон не обязывает самозанятых граждан, применяющих НПД, делать отчисления в Пенсионный фонд, как, например, индивидуальных предпринимателей или нотариусов. С одной стороны, это выгодно, но с другой — если нет отчислений, то не будет стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов для установления страховой пенсии.

Самозанятый гражданин может вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты страховых взносов в ПФР. Это и будет формировать будущую страховую пенсию.

Вступить в добровольные правоотношения можно, подав заявление в любую клиентскую службу ПФР города или в электронной форме через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР — es.pfrf.ru.

Чтобы получить год страхового стажа, необходимо состоять год на учёте в ПФР и заплатить страховые взносы в фиксированном размере (в 2021 году — 32 448 рублей) не позднее 31 декабря текущего года. В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате.

Сумму страховых взносов гражданин рассчитывает самостоятельно пропорционально количеству календарных месяцев (дней) года, когда он состоял в добровольных правоотношениях.

Обращаем внимание! Граждане, являющиеся получателями пенсии, применяющие спецрежим «Налог на профессиональный доход», добровольно вступившие в правоотношения и уплачивающие страховые взносы, признаются работающими для целей пенсионного страхования и, соответственно, страховая пенсия будет выплачиваться им как работающим пенсионерам – без учёта текущей индексации. Получение страховой пенсии с учетом индексации возобновится после подачи заявления о прекращении добровольных правоотношений по обязательному пенсионному страхованию.