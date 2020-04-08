ПФР в Севастополе: электронная трудовая книжка — ответы на актуальные вопросы

Напомним, с 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (ЭТК). Она обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

На вопросы о новом – электронном формате привычного бумажного документа ответила Оксана Окорокова, заместитель начальника отдела организации персонифицированного учета Отделения ПФР в Севастополе.

Как происходит переход к электронной трудовой книжке? Он для всех обязательный?

Нет, для всех работающих граждан переход к новому формату трудовой книжки добровольный. Он осуществляется только по заявлению работника.

Однако, у тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, все сведения о работе сразу будут вестись только в электронном виде. Бумажная трудовая книжка им оформляться не будет.

Как работники могут сделать выбор о варианте ведения своей трудовой книжки?

Все российские работодатели до 30 июня 2020 года должны уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, введении электронной трудовой книжки, а также о праве работника сделать выбор — продолжать ли вести бумажную трудовую или перейти на электронную.

В свою очередь, работникам нужно до 31 декабря 2020 года подать работодателю письменное заявление в произвольной форме о переходе на ЭТК или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Отмечу, что независимо от того, какой выбор сделал работник, работодатель ежемесячно обязан предоставлять сведения по форме СЗВ-ТД при наличии кадровых мероприятий в отчетном месяце. Под кадровыми мероприятиями подразумеваются прием на работу, увольнение, перевод и т.д.

А если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года?

Таким гражданам продолжат вести бумажную трудовую книжку.

Впрочем, надо понимать, что с 2020 года сведения о трудовой деятельности всех россиян будут вестись в электронном виде. А тем работникам, кто выбрал бумажную трудовую книжку — сведения будут дублироваться и в бумажную версию.

Можно ли изменить своё решение о формате трудовой книжки?

В случае, если работник подал заявление о сохранении бумажной трудовой книжки, в дальнейшем он может от нее отказаться и перейти на электронный формат. Для этого ему нужно будет подать новое заявление своему работодателю.

Иная ситуация, если работник подал заявление в пользу ЭТК. Бумажная трудовая книжка ему выдается на руки с соответствующей записью, и законодательством не предусмотрена возможность возобновить ее ведение.

Нужно ли хранить бумажную трудовую книжку, если перешел на электронную?

Безусловно. Обращаю внимание, что в ЭТК фиксируются только сведения, начиная с 2020 года. Основным источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года останется бумажная трудовая.

Источник: пресс-служба Отделения ПФР в Севастополе